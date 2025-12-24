Navidad y Sant Esteve pueden dejar nieve en cotas bajas de hasta 400 metros, con aviso amarillo en la Segarra

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil ha activado el plan Inuncat en fase de alerta ante la previsión de lluvias muy intensas que afectarán al nordeste de Catalunya entre este jueves y viernes. El Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) ha emitido un aviso por peligro de acumulación de agua, con la posibilidad de superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. Además, se espera un temporal marítimo con olas superiores a los 4 metros en el litoral central y norte, complicando la situación general.

Paralelamente a las precipitaciones, se ha emitido un aviso por nevadas que podrían afectar a varias comarcas desde este jueves y hasta el sábado. Esta alerta por nieve incluye zonas del Pirineo Occidental, el Ripollès, Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà y la Terra Alta. Se prevé la posibilidad de grosores de hasta 5 centímetros en cotas de 600 metros, un hecho poco habitual para algunas de estas regiones.

Las previsiones más detalladas indican que, en la Terra Alta, se podrían acumular hasta dos centímetros de nieve en una altitud de 400 metros. Por su parte, en el Ripollès, las acumulaciones podrían ser significativamente superiores, llegando a los 20 centímetros en cotas de 1.400 metros, especialmente durante el periodo de Navidad y Sant Esteve, cuando las temperaturas serán más bajas.