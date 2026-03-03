Operación de urgencia en la A-2

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

Diecisiete días después del colapso de la autovía A-2 entre Cervera y la Panadella, ayer comenzaron las obras de emergencia para rehabilitar el firme en seis kilómetros, tres por sentido, entre los puntos kilométricos 522,2 y 530,7. Los trabajos arrancaron en el carril derecho desde el límite provincial en sentido Lleida con el fresado del asfalto deteriorado y su sustitución por material nuevo. En las próximas semanas está previsto intervenir también entre Cervera y Ribera d'Ondara, en dirección Barcelona.

El pasado 13 de febrero, el grave deterioro del pavimento provocó pinchazos y rotura de lunas en más de una treintena de vehículos, lo que obligó a limitar la circulación al carril central y al izquierdo, mientras que el derecho se reparó de forma provisional con parches. La situación llevó a vecinos y alcaldes de la zona a exigir una intervención inmediata para corregir los efectos de los numerosos baches y socavones.

El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invertirá 3,99 millones de euros (IVA incluido) en estas obras en la A-2 y en actuaciones similares de rehabilitación urgente del firme en la N-260, entre Bellver de Cerdanya y La Seu d’Urgell (ver página 18), y en la LL-11, en el acceso a Lleida desde la autovía.

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, destacó el contrato de emergencia como “el camino más rápido” para solucionar la problemática sin tener que esperar al proyecto de renovación integral del tramo, que no empezará hasta finales de abril o principios de mayo y que también incluirá los enlaces de Vergós, Sant Pere dels Arquells y Sant Antolí. Hasta el momento, hay una propuesta de adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Sorigué, Arnó y Romero, que presentó una oferta de 12,3 millones de euros, inferior a los 13,28 millones del presupuesto de licitación.

Por este tramo de la A-2 circulan a diario más de 30.000 vehículos, de los que cerca de un 28% son camiones. Su rehabilitación completará las obras ejecutadas entre 2020 y 2024 en otros tres tramos de la A-2 en Lleida que suman 41 kilómetros y cerca de 31 millones de inversión.