Rosita Cornejo Solé
VÍDUA D’ISMAEL GRATAL GALINO
Ha mort el dia 28 d’abril del 2025 als 93 anys.
Els seus fills Ismael (†), Àlvaro i Maria, Marimén i Ramon; nebots Dúnia i Tonyo; nets Xavier, Ares, Ariadna, Arnald, Aleix, Jan i Nil; germana Celia, cosins, nebots i família tota demanen una oració pel seu descans.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui a les 17.00 hores a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 29 d’abril del 2025 )