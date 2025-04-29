SEGRE

Rosita Cornejo Solé

VÍDUA D’ISMAEL GRATAL GALINO

Ha mort el dia 28 d’abril del 2025 als 93 anys.

Els seus fills Ismael (†), Àlvaro i Maria, Marimén i Ramon; nebots Dúnia i Tonyo; nets Xavier, Ares, Ariadna, Arnald, Aleix, Jan i Nil; germana Celia, cosins, nebots i família tota demanen una oració pel seu descans.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui a les 17.00 hores a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 29 d’abril del 2025 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking