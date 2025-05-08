Enric Juanmartí Alba

Ha muerto cristianamente el día 6 de mayo de 2025 a los 46 años.

Su esposa, Melinda Toaso; hijas, Elsa y Martina; padre (†) y madre, suegros, hermanas, cuñados, sobrinos, tíos, primos y demás familia os ruegan una oración por su reposo eterno.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy día 8, a las 16.00 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 8 de mayo de 2025 )