Neus Gaset Bonet
VÍDUA DE SANTIAGO BERNAUS ESPAÑOL
Ha mort cristianament el dia 26 de maig del 2025 als 94 anys.
Els seus fills: Neus i Àngel, Santi i Imma; nets: Eduard, Marta i Jose, Xavier i Gabri, Anna, Marc; besnets: Àlex, Hugo, Maya, Leo i Àxel, i tota la família us agraïm les mostres d’afecte i condolença rebudes i us demanem que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimarts, a les 11.30 hores, a l’església santuari de Santa Teresina.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 27 de maig del 2025 )