Maria LoretoCanal Santallusia
Ha mort cristianament el dia 29 de maig del 2025 als 84 anys.
El seu espòs Josep; fills: Joan i Loreto; fills polítics: Pietat i Emili; nets: Meritxell, Anna, Llorenç i Paula; germana Montse i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc demà dissabte dia 31, a les 10.00 hores, a l’església parroquial de Sant Antoni Maria Claret de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 30 de maig del 2025 )