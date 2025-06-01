Estefanía Puertas Josa
Ens ha deixat el 30 de maig del 2025 als 28 anys.Ha seguit el camí de la seva ànima.
Els pares que t’estimem per sempre Miquel i Maite, així com la família i amics, agraïm les mostres de condol.
El vetllatori obrirà avui diumenge dia 1, a partir de les 10.00 hores.
L’acte de comiat tindrà lloc demà dilluns dia 2, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 1 de juny del 2025 )