Angelina Roure Farriol
VÍDUA DE JORDI SERT ROCA
Ha mort cristianament el dia 13 de juny del 2025 als 90 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
Els seus fills, Jordi, Josep i Joan; filles polítiques, Mercè i Gemma; nets, Sergi, Laia, Maria i Marta; germanes, Juani (†), Rosa (†), Teresa (†), Pepita i Ramona (†); cunyada, Margarita; nebots i família tota assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dissabte, a les 10.15 hores, al Santuari de Santa Teresina, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, 14 de juny del 2025 )