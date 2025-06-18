Joan Besora Barcons
Ha mort cristianament el 17 de juny del 2025 als 97 anys.
La seva esposa, Maria Teresa; fills, Carme i Francesc Josep, Joan Albert i Maria Teresa, Fidel David i Elisabet, Jaume Lluís i Carme; nets, besnets i família tota us agraeixen les mostres d’afecte i condolença rebudes i us demanen que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimecres dia 18, a les 10.00 hores, a l’església Santuari de Santa Teresina.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 18 de juny del 2025 )