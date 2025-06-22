Juan ManuelBlázquez Teixidó
VIDU DE MARI CARME BERTRAN RIBERA
Ha mort el dia 20 de juny del 2025 als 78 anys.
Els seus fills, Jaume, Marta, Elena, Octavi, Nuri i Verònica; fills polítics, nets, germans, cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui diumenge dia 22, a les 10.30 hores, a l’església de Santa Maria Magdalena.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 22 de juny del 2025 )