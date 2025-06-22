SEGRE
ÚLTIMA HORA

Los Bomberos trabajan en un incendio en un piso en el barrio de Cappont de Lleida

Juan ManuelBlázquez Teixidó

VIDU DE MARI CARME BERTRAN RIBERA

Ha mort el dia 20 de juny del 2025 als 78 anys.

Els seus fills, Jaume, Marta, Elena, Octavi, Nuri i Verònica; fills polítics, nets, germans, cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui diumenge dia 22, a les 10.30 hores, a l’església de Santa Maria Magdalena.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 22 de juny del 2025 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking