Ramon Ribalta Costa

El nostre cor pot estar buit perquè no et podem veure, o pot estar ple de l’amor que vàrem compartir. Somriure, obrir els ulls, estimar i seguir és el que intentem fer des que ens has deixat, però costa molt. Et trobem molt a faltar.

La família.

( Lleida, 14 de juliol del 2025 )