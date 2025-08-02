Mari Carme Massot Calvís
(LA TIETA)
Descansà en pau el dia 1 d’agost del 2025 als 95 anys.
Ens ha deixat el dia 1 d’agost del 2025 a l’edat de 95 anys. La seva estimada germana, Pepita, i els seus nebots i nebodes i parelles, Genaro, Esther, Noèlia, Eva, David, Tony; besnebots i parelles, Noah, Iria, Erin, Leyre, Gabriella, Jesús, Pau; la seva cuidadora, Patricia, i família tota sempre la tindrem en el nostre cor i ens acompanyarà en totes les celebracions que tant gaudia.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge dia 3, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts. La sala de vetlla serà dissabte de 17.00 h a 21.00 h.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 2 d’agost del 2025 )