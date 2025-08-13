Julio Sorigué Zamorano

Ha fallecido cristianamente, habiendo recibido los Santos Sacramentos, en Lleida eldía 12 de agosto de 2025, a la edad de 92 años.

Fundador del grupo Sorigué, será recordado por su destacada labor empresarial y su gran compromiso social.

Su esposa, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una oración en su recuerdo.

El velatorio será en el Tanatorio La Lleidatana hoy, miércoles 13, a partir de las 10 horas hasta las 21 horas.

El funeral y misa tendrán lugar mañana, jueves 14 de agosto de 2025, a las 11 horas en la Catedral Nueva de Lleida.

( Lleida, 13 de agosto de 2025 )