Campaña y ayudas para llenar las 1.500 casas vacías del Pla d’Urgell

El consell del Pla d'Urgell ha puesto en marcha la campaña de sensibilización y una nueva línea de ayudas para fomentar la rehabilitación de casas antiguas y vacías en la comarca, donde se han detectado más de 1.500 desocupadas, un 17% del parque residencial. El objetivo es mejorar el estado del parque de viviendas y aumentar el número de inmuebles disponibles para vivir, en coordinación con la bolsa comarcal de alquiler ya existente. Bajo el lema Les cases son per viure-hi, la campaña apela a la responsabilidad de los titulares de mantener sus inmuebles en buen estado y facilitar su ocupación. La iniciativa busca, además, poner el foco en las consecuencias sociales de mantener viviendas vacías en un contexto de elevada demanda de alquiler en el Pla.

La acción se articula a través de un spot que se difundirá en redes sociales y medios digitales, donde se ilustran “los asuntos pendientes” de las casas vacías, como goteras o buzones llenos. El anuncio recurre al humor y utiliza el símil de los fantasmas para representar estos problemas, con intención de interpelar de manera cercana a los propietarios.

En paralelo, el consell abrirá una convocatoria de ayudas para financiar informes técnicos de rehabilitación en viviendas vacías de la comarca. Una financiación que procede de la Diputación, en el marco del plan económico para políticas de vivienda 2024-2027.