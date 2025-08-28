Josep de Bergua Llop
Ha mort cristianament el dia 26 d’agost del 2025 als 74 anys.
La seva esposa, Maribel; fills, Jordi, Josep Maria i Xavier; filles polítiques, Gemma, Lorena i Lia; nets, Pol, Carla, Leire i Ander; germana, Mercè; cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà divendres dia 29, a les 10.45 hores, al jardí del Tanatori La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 28 d’agost del 2025 )