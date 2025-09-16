Pilar Sílvia Montaña Carrera
“PILARÍN”
Vídua de Josep Adell Vilaplana.Ha mort cristianament el dia 15 de setembre del 2025 als 83 anys.
Els seus fills: Iu i Paz, Estefania i Víctor i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimecres dia 17, a les 16.00 hores, a la sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 16 de setembre del 2025 )