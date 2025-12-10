El municipio de Lleida que estrena tres tiendas de ‘lujo’: Loewe, Fusalp y una marca del grupo Louis Vuitton

Las marcas de lujo se están haciendo cada vez más visibles en la Val d'Aran, especialmente, en la capital, Vielha, donde la multimarca leridana Pompeu ha abierto una tienda de Loewe en un comecio situado en la avenida Castiero, una de las principales calles de la localidad. Se trata de un pop-up en el que Pompeu tiene la exclusiva de Loewe para este espacio efímero durante un año, según informaron fuentes de la tienda, algo solo disponible en las principales capitales del Estado, remarca el sector.

El año pasado, Pompeu tenía la concesión de un escaparete de Loewe en la tienda de Vielha y este año se ha ampliado la oferta a todo un local con el beneplácito de la firma. En paralelo, la casa leridana ha abierto en otro establecimiento en Vielha la venta en exclusiva de la marca también de lujo Celine. Como Loewe, Celine actualmente pertenece al grupo Louis Vuitton (de hecho, del conglomerado Louis Vuitton Moët Hennessy, LVMH). Junto a estas dos firmas de lujo, Fusalp, dedicada a la venta de ropa de esquí selecta, ha implantado también una tienda en el Passeig dera Libertat.

Ambiente de esquí

La proliferación de tiendas de marca ha animado ya durante el puente de la Constitución y la Purísima el ambiente après ski en Vielha y en todo el valle, donde entre el viernes y el lunes la estación aranesa de Baqueira Beret despachó hasta 45.000 forfaits.

Las segundas residencias son una de las principales fuentes de ingresos durante el invierno en Aran y disparan la población hasta un 60% en los meses de mayor afluencia. Con una población de unos 10.500 habitantes, se le suman en estos periodos casi 6.500 en el primer trimestre del año (enero a marzo, en plena temporada de esquí) y unos 5.000 de julio a septiembre.

El alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, remarcó que la proliferación de las tiendas de lujo constata la buena salud del comercio en el municipio. El edil explicó que Vielha tiene 288 establecimentos de servicios y que están ocupados casi en su totalidad. “Si alguno no lo está hoy, lo hará en las próximas semanas”, resaltó Serrano. Según fuentes consultadas por este diario, además de las tiendas de moda, otros establecimientos se han implantado esta campaña de invierno en la capital de Aran. La carnicería Cal Tomàs de La Pobla de Segur ha abierto una sucursal en la antigua Carnicería Ordóñez mientras que el Forn Codina, con un espacio en Ametller Origen de Vielha, ha estrenado otro establecimiento.