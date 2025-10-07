Maria Dolors Aguilar Chancho
VÍDUA DE MANUEL LÓPEZ MORELL
Ha mort el dia 5 d’octubre del 2025 als 89 anys.
Els seus fills, Dolo, Pili, Carmen i Manolo; fills polítics, José Antonio (†), Juan Carlos, Pere i Sonia; nets, Miguel, Alba, Alejandro, Manuel, Eugenia, Arnau, Carlos, Patricia, Jan, Mireia, Edu, Laia i Mar; besnets i família tota demanen una oració pel seu record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 10.30 hores, a l’església parroquial Sant Ignasi de Loiola.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 7 d’octubre del 2025 )