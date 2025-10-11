Josep Maria Vidal Solé
Ha mort cristianament el dia 10 d’octubre del 2025 als 94 anys.
La seva esposa, Carme Royes; filles, Montse, Marta i Ester; gendres, Martí i Eduardo; netes, Anna i Alba; cunyats, nebots, cosins i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc demà diumenge dia 12, a les 11.15 h, al Santuari de Santa Teresina, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 11 d’octubre del 2025 )