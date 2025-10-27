Mariano Julio Lobera Garanto

Ha fallecido cristianamente el día 26 de octubre de 2025 a los 70 años.

Su esposa, María Carmen; hijos, José Ángel, Javi y Jonatan; hermanos, José Ángel y Carmen Julia; hijas políticas, Silvia, Mirian y Marina; nietos, Nil, Blau, Bela, Ona, Aria y Elsa; cuñados, Gabi, Fina y Julio; sobrinos, primos y demás familia piden una oración por su descanso.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana martes día 28, a las 10.00 horas, en la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 27 de octubre de 2025 )