Alfonso de la Torre Vázquez
Ha mort cristianament el dia 18 de novembre del 2025 als 76 anys.
La seva esposa, Maria Dolors Viladegut; fills, Carles i Marisa, Àlex i Rebeca; nets, Judith i Jean-Luc; cunyada, Pepita; nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dijous, dia 20, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 19 de novembre del 2025 )