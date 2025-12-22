SEGRE
Roberto Girón Gabàs

HA MORT PER ACCIDENT EL DIA 20 DE DESEMBRE DEL 2025 ALS 84 ANYS.

Fundador de l’empresa GIRÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA S.L.

La seva esposa, Isabel Farizo; fills, Belén i Robert; germans, cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dilluns dia 22, a les 18.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 22 de desembre del 2025 )

