Albert Maria i Abella
VIDU DE PILAR SOLIVA I AURELLANO. PROPIETARI I GERENT DE CALÇATS ARESTÉ.
Ha mort cristianament als 93 anys.
Els seus fills, Alicia, Albert i Olga, Joan-Marc i Encarna; nets, Ivan i Sandra, Adrià, Oriol i Nàdia, Mònica i Rhett, Àlex i Victòria; besnets, Leonard, Júlia i Colter; germana, Maria Teresa; germà polític, Manolo; cunyada, nebots, cosins i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua.
L’acte de comiat tindrà lloc avui dimecres, dia 31, a les 12.15 h a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 31 de desembre del 2025 )