Lucas Camats Cases
Ha mort cristianament a Balaguer, a l’edat de 91 anys, el dia 1 de gener del 2026.
La seva esposa, els seus fills, les seves joves, les seves netes i família tota us fan saber el seu traspàs a la vida eterna i us preguen tenir-lo present en el seu record i en les seves oracions.
La vetlla, a partir d’avui, tindrà lloc al Tanatori El Segre i la cerimònia religiosa, el dissabte dia 3 de gener, a les 16.00 hores, a l’església del Sagrat Cor.
Descansi en pau.
( D. M. : Tanatori El Segre. Balaguer, 2 de gener del 2026 )