SEGRE

Lucas Camats Cases

Ha mort cristianament a Balaguer, a l’edat de 91 anys, el dia 1 de gener del 2026.

La seva esposa, els seus fills, les seves joves, les seves netes i família tota us fan saber el seu traspàs a la vida eterna i us preguen tenir-lo present en el seu record i en les seves oracions.

La vetlla, a partir d’avui, tindrà lloc al Tanatori El Segre i la cerimònia religiosa, el dissabte dia 3 de gener, a les 16.00 hores, a l’església del Sagrat Cor.

Descansi en pau.

( D. M. : Tanatori El Segre. Balaguer, 2 de gener del 2026 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking