Ramon Penella Florensa
Ha mort cristianament el dia 1 de gener del 2026 a l’edat de 99 anys.
Els seus afligits: esposa, Carme; filla, M. Àngels; gendre, Ramon; netes, Raquel i Marta; nets polítics, Pere i Armand; besnets, Bruna, Carla, Biel, Arnau, Aran i Eloi; cunyats, nebots i família tota fan saber a llurs amics i coneguts tan sentida pèrdua.
El funeral tindrà lloc demà dissabte, a les 11 hores, a l’església parroquial de Vilanova de Bellpuig.
( D. M. : Vetllatori. Plaça de la Creu, 3. Vilanova de Bellpuig. Vilanova de Bellpuig, 2 de gener del 2026 )