Mercedes Bosch Pérez

VIUDA DE CARLOS AGELET DE SARACIBAR REÑÉ

Ha fallecido cristianamente el 2 de enero de 2026 a los 94 años.

Sus hijos, Carlos, José Luis, Ignacio y Raquel, Salvador y Cecilia, Mercedes (†), Jorge y Gema, Sandra y Rafa; nietos, Carlos, Mercedes, Raquel y Javier, Víctor y Laura, Alejandro, Jorge y Rodrigo, Paula y Álvaro; biznieto, Luca, y demás familia os agradecen las muestras de pésame recibidas y os piden una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy sábado, día 3, a las 16.00 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 3 de enero de 2026 )