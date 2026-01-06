Jenaro Llovera Balasch
Ha mort en pau el dia 5 de gener del 2026 als 84 anys.
La seva esposa, Pepita; filles, Marisa i Gemma; gendres, Miquel i Fernando; nets, Marc, Pau i Andrea; germans, cunyats, nebots i família tota.
Assabentem llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i agraïm les mostres de condol i respecte rebudes. La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.15 hores, a l’església Sant Miquel Arcàngel de Bell-lloc d’Urgell.
( D. M. : Sala de vetlles de Bell-lloc d’Urgell. Bell-lloc d’Urgell, 6 de gener del 2026 )