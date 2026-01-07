Carmen Rodríguez Fernández
VÍDUA DE JOAQUÍN ABERT SITJÀ
Ha mort el dia 5 de gener del 2026 als 85 anys.
Les seves filles, Cristina i Anna; fills polítics, Paco i Jaume; nets, Marc i Laura, Pau, Gerard i Martí; germà, Félix; cunyada, Montse i família tota us agraïm les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimecres dia 7, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 7 de gener del 2026 )