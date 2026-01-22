Jaume Arnó Cuñat
VIDU DE DOLORS FERRER MAURI I SOCI FUNDADOR DE BENITO ARNÓ E HIJOS SAU.
Ha mort a Alfarràs el 21 de gener del 2026 a l’edat de 95 anys.
Els seus fills, Jaume i Montse; els seus nets, Núria i Jaume i tota la família us demanen una oració pel seu repòs etern.
La vetlla tindrà lloc al Tanatori d’Alfarràs, i la cerimònia de comiat se celebrarà a l’església de Sant Pere d’Alfarràsavui 22 de gener del 2026 a les 11.00 hores.
Que descansi en pau.
( D. M. : Tanatori d’Alfarràs. Alfarràs, 22 de gener del 2026 )