Rosa Baiget i Esquerda
VÍDUA DE JOSEP CASAÑAS I ROVIRA
Ha mort el dia 23 de gener del 2026 als 94 anys.
Els seus fills, Josep i Josefina, Jordi i Pepita(†), Carles i Pili, i Xavier(†); nets, besnets, Marta i família tota us agraïm les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dissabte dia 24, a les 10.45 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 24 de gener del 2026 )