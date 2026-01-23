Quién es Aida Royes: la leridana que esta noche se estrena en el concurso musical 'Euforia' de 3Cat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Aida Royes, natural de Cervera, es la única representante leridana en la cuarta edición del concurso Euforia de 3Cat, que inicia su emisión este viernes a las 22.05 h. Con este debut, Royes se suma al grupo de dieciséis concursantes que aspiran a destacar en el talento show musical de referencia a Cataluña, convirtiéndose así en la cuarta leridana que participa en el programa.

Royes, bióloga y con formación escénica en la escuela Nancy Tuñón de Barcelona, reside actualmente en la capital catalana, donde finaliza sus estudios de interpretación. Ha colaborado con la compañía Alea Teatre e imparte clases en la escuela Cruma de Tàrrega. Además, su trayectoria musical incluye su papel como cantante del grupo Lasta Sanco. Su experiencia televisiva empezó en el 2023, cuando fue finalista en "La Puntual", programa presentado por Àngel Llàcer, en el que se buscaba un reparto amateur para la obra "L'auca del senyor Esteve".

Participación leridana y perfiles destacados

Con esta participación, Aida Royes se convierte en la cuarta leridana que compite en Euforia, después de Ethan Barea (Guissona), Pau Culleré (Balaguer) y Lluís Sánchez (Lleida), este último ganador de la tercera edición, el año 2024. Royes, según la descripción de la organización, es "currante, madura y con una trayectoria vital intensa, que combina la formación artística con la vida de pueblo. Su hermana Carla es muy fan del programa y también es su inspiración". Con 33 años, Royes es la concursante más mayor, no sólo de la edición, sino de la historia de Euforia.

Nuevas caras y estructura del programa

La cuarta temporada de Euforia se estrena este viernes 23 de enero, en las 22:05, en horario de máxima audiencia, y mantiene a Miki Núñez y Marta Torné como presentadores, mientras el jurado incorpora a Alfred García, Mama Dousha y Queralt Lahoz. En la dirección artística se estrena Enric Cambray. El equipo de coaches estará formado por Enric Sant Joan, Júlia Bonjoch y Clara Luna. El programa se podrá seguir por la plataforma 3Cat, que estrena 'Espai Eufòria', con Dani Anglès al frente y espacios fijos dedicados a la salud mental y el crecimiento personal.