Raquel Piñol Ezquerra

VIUDA DE MANUEL SERRA BROTO

Ha fallecido cristianamente el 5 de febrero de 2026 a los 94 años.

Sus hijos, Roser y Leandro; hijos políticos, José Manuel y Águeda; nietos, Leandro, David y Joaquín y demás familia os comunican tan sentida pérdida y os ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy viernes día 6, a las 10.45 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, a 6 de febrero de 2026 )