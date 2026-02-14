Joana Torruella Montserrat
VÍDUA DE JOSEP BARÓ HERNÁNDEZ
Ha mort cristianament el dia 13 de febrer del 2026 als 86 anys.
Els seus fills, Maribel i Pere, Fanny, Jordi i Mònica; netes, Núria, Gemma, Sofia, Victòria i Helena i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
“Mare, no t’oblidarem mai”La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dissabte, dia 14, a les 12.15 hores a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 14 de febrer del 2026 )