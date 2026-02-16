Félix Barrachina Broto
Ha fallecido cristianamente el día 15 de febrero de 2026 a los 88 años.
Su esposa, Antonia Ibáñez; hijos, Félix y Maria Antonieta; hija política, M. Alba; nietos, Pablo, Félix, Leyre y Raquel; nietos políticos, Eugènia y Marina; biznietos, Lucas y Alexandra; hermanas, Elena y María Ángeles; cuñada, María Pilar, demás familia y la razón social Tableros Barrachina SL.
La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana martes día 17, a las 09.45 h, en la Iglesia Parroquial de Santa Teresita, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 16 de febrero de 2026 )