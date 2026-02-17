Margarita Carmen Navarro Sopena
Ha mort cristianament el dia 16 de febrer del 2026 als 82 anys.
El seu espòs, Albert Molías; fills, Albert i Olga, David, Pilar i Víctor; nets, Coloma, Aran, Biel, Marta, Gal·la, Sara, Clara i Mariona; germà, Sebastià; cunyats, Celi, Montse i Miquel; nebots, família tota, la Rosa i la Pilar agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc demà dimecres dia 18, a les 09.10 hores, a l’església parroquial de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 17 de febrer del 2026 )