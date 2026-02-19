Carlos Agelet de Saracibar Bosch

Su familia comunica con profundo dolor su fallecimiento el día 18 de febrero de 2026 a los 68 años.

La familia invita a familiares, amigos y a cuantos deseen acompañarles en estos momentos a acudir al velatorio, que tendrá lugar hoy jueves 19 de febrero, a partir de las 16.00 horas, en el Tanatorio Jardí La Lleidatana de Lérida. La ceremonia de despedida se celebrará el viernes 20 de febrero, a las 16.00 horas, en el mismo recinto.

Agradecemos de corazón las muestras de cariño y condolencias recibidas en estos difíciles momentos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 10. Lérida, 19 de febrero de 2026 )