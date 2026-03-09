Josep A. Ginestà Creus
Descansà en pau el dia 7 de març del 2026 als 94 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
Els seus germans, Jaume i Pili, Javier i Anna Maria; nebots, família tota, companys sacerdots, amics i coneguts preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 11.00 hores, a la Santa Església Catedral de Lleida (plaça Catedral, s/n) i, tanmateix, a les 16.30 hores a l’església de Santa Maria Magdalena de Castellserà (plaça Major, 2).
( D. M. : Santa Església Catedral. Plaça Catedral, s/n. Lleida. Lleida, 9 de març del 2026 )