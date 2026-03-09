SEGRE

Josep Anton Ginestà Creus

PREVERE DE LA DIÒCESI DE LLEIDA

Lliurà la seva ànima al Creador el dia 7 de març als 94 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

El Sr. Bisbe, el Presbiteri Diocesà i el Capítol de la Catedral, en assabentar els fidels de tan sensible pèrdua, agraeixen les mostres de condolença rebudes i preguen una oració pel seu repòs etern.

La missa exequial, presidida pel Sr. Bisbe, tindrà lloc avui a les 11.00 hores a la Catedral de Lleida.

( Lleida, 9 de març del 2026 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking