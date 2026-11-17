Ramon Tosquella Capdevila
VIDU DE MARIA TERESA ROIG LLAVALL
Ha mort cristianament el dia 16 de novembre del 2026 als 86 anys.
Les seves filles, Gemma, M. Alba i Gon, Núria i Alex; nets, Oriol i Adaia, Marc, Jana, Quim, Samuel, Gael; besnet, Vern; germans, cunyats, nebots i família tota. Us assabenten de la seva sentida pèrdua i us preguen una oració per la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimarts dia 17, a les 16.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 17 de novembre del 2026 )