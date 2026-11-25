Juan Calavia Villar

Ha fallecido cristianamente a los 101 años.

Su esposa, Ramona Ruestes Escolà; hermana, Ángela; cuñados, sobrinos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy día 25, a las 11.15 h, en la parroquia Sant Agustí de Lleida, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. . Lleida, 25 de noviembre de 2026. )