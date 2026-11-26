Pepita Calderó Escarp
VÍDUA DE JOSEP JORGE TURMO
Ha mort el dia 25 de novembre del 2026 als 87 anys.
Els seus fills, Dolors i Modesto; nets, Marta i Aleix, Modest i Anaïs, Marina i Andreu; besnetes, cunyats, nebots, família tota i la raó social restaurant la masia agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc avui dijous dia 26, a les 11.15 hores, al santuari de Santa Teresita de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 26 de novembre del 2026 )