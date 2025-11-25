El bar l'Encreuat gana la IX Ruta de la tapa con su 'Xipy Burg'

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Bar l'Encreuat se ha coronado ganador del Primer Premio del Jurado a la IX Ruta de la tapa de Lleida, un galardón dotado con 1.000 euros gracias a su innovadora propuesta 'Xipy Burg'.

'Xipy Burg', la tapa ganadora de la IX Ruta de la tapa de Lleida.San Miguel

Esta minihamburguesa elaborada sobre champiñones en la plancha con alioli, ajos, ensalada fresca y chipirones ha destacado entre los participantes por su excelente combinación de texturas y sabores, así como por el equilibrio entre producto local e innovación culinaria.

El propietario y los trabajadores del Caravista celebran su 2.º premio.Defoto

El Caravista ha conseguido el segundo premio, valorado en 500 euros, con su creación de tártaro de zamburiñas y Pera de Lleida, una propuesta que ejemplariza perfectamente el espíritu de esta edición centrada en los productos de proximidad.

La propietaria del Bar Restaurante Julián muestra el premio del público.Defoto

Con respecto al premio de valoración popular, también con una dotación de 500 euros, el Bar Restaurante Julián se ha impuesto gracias a los 428 votos obtenidos con su tosta de gambas con alioli, una combinación crujiente y sabrosa que ha conectado con el público asistente.

La novena edición de este certamen gastronómico, celebrada entre el 2 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, ha contado con el asesoramiento profesional de la chef Susana Aragón, colaboradora habitual de San Miguel. Bajo el lema "Saborea Lleida", esta iniciativa se ha consolidado como uno de los acontecimientos gastronómicos más relevantes de la ciudad, destacando el talento de los restauradores locales y apostando por una cocina auténtica y de proximidad, perfectamente casada con San Miguel Especial.

Premios para los participantes de la Ruta

Los participantes que han recurrido la Ruta de la tapa han podido optar a varios premios atractivos que han reforzado el carácter lúdico del acontecimiento. Entre los galardones se encontraban 30 tarjetas Solred valoradas en 50€ cada una, 4 forfaits dobles para disfrutar de las pistas de Grandvalira, una exclusiva experiencia gastronómica en el prestigioso restaurante La Boscana y 20 cajas de cerveza San Miguel Especial.