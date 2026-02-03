Elon Musk tilda de sucio y de traidor a Pedro Sánchez después de anunciar que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Elon Musk ha acusado a Pedro Sánchez de ser un "tirano" por la propuesta que ha hecho este martes de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. El presidente del gobierno español ha indicado en un acto en Dubái que la semana que viene el ejecutivo aprobará un paquete de cinco medidas legislativas y reguladoras que, entre otros, incluirán la prohibición. "Los protegeremos del salvaje oeste digital", ha dicho. La reacción del magnate sudafricano y antiguo hombre fuerte de Donald Trump no se ha hecho esperar. En una publicación en la red social X, de su propiedad, Musk ha considerado que Sánchez es "sucio" y "un traidor para la gente de España".

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3 , 2026

La iniciativa anunciada por Sánchez, que ya forma parte de un proyecto de ley en tramitación en el Congreso, busca "proteger a los menores y reforzar el control de las redes sociales" y obligará las plataformas digitales a implementar "sistemas efectivos de verificación de la edad", además de parar "los abusos" para conseguir "un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales".