La nissaga Piccard

En aquesta secció hem parlat sovint de dones i homes que han contribuït de manera decisiva en el coneixement científic en astronomia i/o ciències de l’espai, però aquest cop ho farem d’una família a partir dels germans bessons Auguste Antoine i Jean Felix Piccard, nascuts a Basilea el 28 de gener de 1884, per tant ara fa just 140 anys.

Aquests dos germans els podríem definir com a inventors i exploradors de l’aire i el fons marí, ja que van centrar la seva carrera a desenvolupar enginys per explorar allí on la humanitat encara no havia arribat. Probablement el més conegut sigui Auguste, el qual va resultar ser un apassionat dels vols amb globus i va desenvolupar millores per tal de poder realitzar experiments científics a l’atmosfera.

De fet, va ser el primer home a ascendir fins l’estratosfera, la segona capa de l’atmosfera situada més enllà de 10 km, i des d’una alçada més baixa l’any 1926 va mesurar experimentalment la velocitat de la llum confirmant les teories d’Albert Einstein.Cap a l’any 1931 va desenvolupar amb el seu ajudant Paul Kipfer una cabina pressuritzada per poder arribar a grans alçades. Van superar els 15 km i van fer les primeres mesures dels raigs còsmics, partícules subatòmiques procedents dels fenòmens més energètics de l’Univers.

Un any més tard van millorar l’alçada i les dades ascendint fins a 16km. Finalment l’any 1934 amb el seu germà Jean i la dona d’aquest, també exploradora, Jeannette Ridlon Piccard, van assolir els 17,5 km.

Després d’aquesta fita Auguste va centrar la seva carrera junt amb el seu fill Jacques a crear i desenvolupar un batiscaf per arribar als fons marins i així van arribar primer els dos a 3 km de fondària l’any 1953 i una mica més tard el 1960, el seu fill Jacques va formar part de l’equip que va arribar a 10 km a la fossa de les Marianes. Aquesta branca familiar va retornar als vols aeris amb el seu net Bertrand,que el 1999 va ser el primer a fer la volta al món sense escales amb un aeròstat.Pel que fa a Jean Felix, si bé va ser més conegut pels vols de llarga distància amb la seva dona Jeannette, i després amb el seu fill Don, ambdós van ser els inventors de globus de gran alçada i de diversos elements com finestres que no s’entelen i enginys per gestionar l’oxigen que es van utilitzar en vols estratosfèrics.

Sobretot es va poder utilitzar per part de la NASA en els principis de la cursa espacial.