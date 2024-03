Marc Sarrats presenta un recull de relats ambientats en un tanatori

Publicado por jaume barrull castellví Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

Sarrats fa temps que té un peu i mig a la televisió i la ràdio i ara, també, al terreny literari. Més que confrontar-nos amb la mort a través de l’humor, l’autor utilitza la litúrgia, els costums i les creences que l’envolten per crear unes històries francament divertides. Tensa les escenes amb el punt just per no traspassar la frontera de la versemblança. Estratègia que, d’altra banda, tampoc no seria un problema. En tot cas celebrem el llibre, ja que l’humor és un dels gèneres més complicats d’escriure amb solvència alhora que és, paradoxalment, força menystingut