Oposiciones a docente con más oferta que aspirantes en decenas de especialidades

Unos optan por primera vez a una plaza fija en un centro educativo, aunque ya llevan un tiempo dando clase. Otros repiten, tras haber probado suerte en la convocatoria del año pasado. Son los dos principales perfiles de aspirantes que se presentaron ayer a las dos primeras pruebas de las oposiciones docentes: por la mañana la entrega de su propuesta de programación didáctica y una práctica y por la tarde, el desarrollo de un tema por escrito. Más adelante les convocarán para la presentación de la programación didáctica y de la situación de aprendizaje.

En toda Catalunya hay 17.767 inscritos, de los cuales unos 1.540 se examinaron en tribunales en Lleida, Mollerussa y La Seu d’Urgell. En global, Educación convocó 9.344 plazas, de las cuales 2.131 de maestros, 6,947 de profesores de Secundaria, 131 de FP, 55 de Escuela Oficial de Idiomas, 71 de profesores de artes plásticas y 9 de talleres de este ámbito. En conjunto, hay 90 especialidades y en decenas de las de Secundaria y FP hay más vacantes que aspirantes, de modo que no se podrán cubrir todas. El sindicato de Secundaria Aspepc-Sps dice que esta situación ocurre en la mitad de ellas. Es el caso, entre otras, de matemáticas, con 539 inscritos para 720 plazas; informática, con 87 para 126; tecnología, con 259 para 509; y catalán, donde ‘faltan’ una veintena de aspirantes para las 55 plazas convocadas. En cambio, en otras especialidades, como la de maestos de educación infantil o primaria, hay muchos más candidatos que vacantes.Un portavoz de Aspepc-Sps en Lleida indicó que uno de los motivos por los que hay especialidades con pocos inscritos es que muchas personas ya consiguieron plaza en el concurso de méritos o en las oposiciones extraordinarias del proceso de estabilización que convocó la Generalitat. No obstante, instó a reflexionar por qué motivo ahora “hay más gente que no quiere dedicarse a la educación” y apuntó a “las condiciones laborales precarias, los pocos recursos, la no reducción de ratios y la violencia en las aulas”.Cuando acaben estas oposciones en junio, Educación calcula que el porcentaje de interinidad será inferior al 8%, contando también los resultados del anterior proceso de estabilización. En dos años, se habrán convocado más de 36.000 plazas. En septiembre, los nuevos funcionarios en prácticas de este y el anterior proceso empezarán a trabajar en los centros de destino.