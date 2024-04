Oposicions a docent amb més oferta que aspirants en desenes d'especialitats

Uns opten per primera vegada a una plaça fixa en un centre educatiu, encara que ja fa un temps que fan classe. D’altres repeteixen, després d’haver provat sort en la convocatòria de l’any passat. Són els dos principals perfils d’aspirants que es van presentar ahir a les dos primeres proves de les oposicions docents: al matí l’entrega de la proposta de programació didàctica i una pràctica i a la tarda, el desenvolupament d’un tema per escrit. Més endavant els convocaran per a la presentació de la programació didàctica i de la situació d’aprenentatge.

A tot Catalunya hi ha 17.767 inscrits, dels quals uns 1.540 es van examinar en tribunals a Lleida, Mollerussa i la Seu d’Urgell. En global, Educació va convocar 9.344 places, de les quals 2.131 de mestres, 6.947 de professors de Secundària, 131 de Formació Professional, 55 d’Escola Oficial d’Idiomes, 71 de professors d’arts plàstiques i 9 de tallers d’aquest àmbit. En conjunt, hi ha noranta especialitats i en desenes de les de secundària i FP hi ha més vacants que aspirants, de manera que no es podran cobrir totes. El sindicat de Secundària Aspepc-Sps diu que aquesta situació ocorre en la meitat. És el cas, entre d’altres, de matemàtiques, amb 539 inscrits per a 720 places; informàtica, amb 87 per a 126; tecnologia, amb 259 per a 509, i català, on falten una vintena d’aspirants per a les 55 places convocades. En canvi, en altres especialitats, com la de mestres d’educació infantil o primària, hi ha molts més candidats que vacants.Un portaveu d’Aspepc-Sps a Lleida va indicar que un dels motius pels quals hi ha especialitats amb poques persones inscrites és que moltes persones ja van aconseguir plaça en el concurs de mèrits o en les oposicions extraordinàries del procés d’estabilització que va convocar la Generalitat. No obstant, va instar a reflexionar per quin motiu ara “hi ha més gent que no vol dedicar-se a l’educació” i va apuntar a “les condicions laborals precàries, els pocs recursos, la no-reducció de ràtios i la violència a les aules”.Quan acabin aquestes oposicions aquest mes de juny, Educació calcula que el percentatge d’interinitat serà inferior al 8%, comptant també els resultats de l’anterior procés d’estabilització. En dos anys, s’hauran convocat més de 36.000 places. Al setembre, els nous funcionaris en pràctiques d’aquest i l’anterior procés començaran a treballar en els centres de destinació.