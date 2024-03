Publicado por Gabriel Jové Verificado por Creado: Actualizado:

Els temps han fet canviar molt el concepte de la cuina a les llars. Anys enrere eren l’epicentre de la casa i ara són quasi museus on s’exposen mobles, granits i quadres preciosos i on els fogons quasi només s’encenen per fer un cafè o una infusió.

El microones és el nou centre de cocció.

Abans, en temps no tan llunyans, a la cuina fumejaven olles i cassoles i era un indret de la casa ple de vida, on tots els ocupants hi passaven per olorar aquells xup-xups, per ajudar el qui cuinava (que no oblidem que la cap de cuina solia ser la dona o l’àvia) i els més murris per robar o demanar una cullerada d’aquelles menges que es cuinaven amb amor, paciència i bon fer.

Ara, la cuina la fem servir de rebost de mil coses, que molt sovint no necessitem. Aquest indret (anys enrere entranyable) s’ha convertit en un magatzem d’aliments processats i plastificats, on el microones és el rei per escalfar tot allò que comprem precuinat o acabat.

Els aliments de cinquena gamma són els protagonistes d’aquesta revolució a les llars que ens permeten dedicar poc temps a cuinar perquè, en pocs minuts, tinguem un àpat ben gustós i nutritiu sense quasi fer cap esforç. Ja no cal tenir coneixements culinaris, cada cop sento més la frase: m’agrada menjar però no m’agrada cuinar.I en aquest sentit, dins de molts plats que podem trobar cuinats i precuinats, tenim una nova secció de brous saludables.

Aquests s’han convertit en complements nutricionals de moltes persones que estan sota el control de nutricionistes per ajudar-los a millorar la seva salut. Brous d’api, carxofa o verdures “verdes”.

La carn de vedella i el pollastre són complements idonis per aquesta nova tendència d’alimentació, de la qual m’ha cridat l’atenció la línia de productes destinada als esportistes i persones amb problemes d’artrosi i pèrdua òssia, com són els brous amb alta concentració de col·lagen. Recordo el brou que l’àvia feia a l’olla de deu litres, en la qual es bullien ossos de vedella juntament amb orelles, peus i caretes de porc i que feien que amb un plat d’aquell brou et reviscolés de la pitjor febrada o de la pitjor ressaca.

Per això em va sorprendre que avui dia hagin sorgit iniciatives que han recuperat aquests brous però que, amb els nous coneixements i tècniques culinàries, s’ha aconseguit extreure fins a l’últim gram de col·lagen d’aquests aliments. Si poseu al cercador d’internet brous amb col·lagen, trobareu marques que es dediquen a bullir durant moltes hores ossos diversos dels principals ramats que tenim al país amb verdures i altres agents de sabor, i que es venen com xurros amb preus desorbitats.

Si els fem a casa notarem un bon estalvi. Potser no hi hauria tan col·lagen com anuncien, però segur que si el xup-xup el fem nosaltres, amb paciència i amb ingredients de primera ben frescos, tornaríem a aprendre a cuinar i a gaudir d’una manera de viure més tranquil·la i relaxada que ens duria a un estat de salut superior, sense dubte.