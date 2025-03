El petit tresor romànic més desconegut de la Vall de Boí recomanat per National Geographic

Publicado por Vidal Vidal Creado: Actualizado:

Elecció capriciosa i arbitrària, però sobre una base real, fonamentada: la prestigiosa revista National Geographic proposa cada mes als seus lectors una destinació per passar un cap de setmana.

La d’aquest febrer era la petita localitat de Cardet, un dels nuclis de població –no gaire, actualment poquíssims veïns fixos– del municipi de la Vall de Boí. I per què Cardet? Bé, això resulta fàcil d’entendre. Però, i per què febrer i no març, abril, maig o juny? Suposo que aquesta tria cronològica, de més difícil explicació, es tracta en el fons d’un tema de programació editorial per part dels redactors. Perquè Cardet és atractiu qualsevol mes de l’any, potser fins i tot encara en major mesura coincidint amb l’arribada de la primavera o l’esclat de la tardor, quan els verds intensos o el cromatisme viu i divers del paisatge que l’envolta representen un suplement extra de fotogènia i caràcter muntanyós.

Cardet s’aixeca a 1.200 metres d’altitud, damunt d’un replà accessible per un tram de carretera sinuosa i ascendent de dos quilòmetres, desviat de l’L-500, que corre en paral·lel a la Noguera de Tor. Unes quantes cases de pedra i sostre de pissarra, disposades en suau pendent, a partir de la placeta on raja de forma constant una font que va omplint la pica de l’antic abeurador del bestiar. Un conjunt força pintoresc, amb panoràmiques extraordinàries. I una tranquil·litat avui dia fora del normal. Silenci que es palpa i temps que sembla en suspens, com si els rellotges s’hi haguessin aturat, disculpin els tòpics.

El monument més important del poblet, i de fet l’únic, però que per ell sol ja justifica la visita, és l’església de Santa Maria, la més petita i desconeguda de les declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, si bé no pas desproveïda d’interès, encara que només sigui per fora, ja que l’interior tan sols està obert als turistes durant l’estiu i en horaris restringits, prèvia reserva al Centre del Romànic d’Erill-la-vall. Com a elements arquitectònics destacables que poden ser admirats sense entrar-hi, l’espadanya de dos pisos, tres forats i dues campanes, un atri sota teuladeta i l’absis altíssim, de dos nivells i estil llombard, repenjat al coster.

Observar l’alçada portentosa de l’absis de Santa Maria, amb arcuacions cegues i dents de serra pròpies del romànic llombard, resulta ara possible gràcies a la plataforma de fusta al darrere del temple inaugurada fa just dos anys, el març de 2023, pel conseller Roger Torrent, a la punta d’una passarel·la d’uns 30 metres, alhora que mirador excepcional d’aquella part de la vall de Boí i les muntanyes més pròximes, sobretot el curs de la Noguera de Tor i el salencar de Barruera, el poble de Durro i la veïna ermita de Sant Quirc, un tros de Taüll, etc. Un paisatge canviant al llarg dels mesos de l’any. Possibilitat d’allotjar-se a Cardet mateix, a la casa rural Torellola, amb jardí particular i barbacoa.