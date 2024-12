Un viatge màgic en tren a través dels paisatges més espectaculars de Noruega

DURADA. La ruta parteix de la ciutat noruega de Trondheim i el recorregut és d’unes 10 hores de durada, passant per pobles, rius, llacs o fiords. - SEGRE

La ciutat noruega de Trondheim és el punt de partida d’un viatge en tren que passa per llocs fantàstics com fiords, rius, llacs i pobles nevats. El punt àlgid del recorregut té lloc quan les aurores boreals apareixen màgicament al cel per il·luminar el camí, mentre els viatgers poden gaudir de l’espectacle en constant moviment.

Les guies de viatge consideren aquest trajecte com un dels recorreguts nocturns amb tren més especials del món i, probablement, ho és. El nostre tren travessa la regió noruega de Nordland, a la costa nord-occidental de la península escandinava; un paisatge típic de costes retallades, nombrosos fiords i illes, muntanyes escarpades i planes il·luminades per les fosforescències boreals en determinats mesos de l'any.

RECORREGUT. El tren s’obre pas entre una catifa blanca de neu que cobreix el paisatge.. - SEGRE

El poeta noruec Sveinulv Jarnæss descrivia la bellesa de les nits en aquesta zona en un poema de 1950: "Abraça les nits de Nordland, si pots, les més belles del món. El cel en flames en el foc de l'aurora boreal, sobre un país de les meravelles dels somnis", ja que la màgia de les seves campanyes enamora només de pensar-hi. Els locals ho coneixen com "el tren del Cercle Polar Àrtic" o "el tren del sol de mitjanit".

Una experiència única en un entorn natural excepcional

La seva targeta de visita inclou vistes a preciosos llacs, rius i fiords, així com a l'espectacular glacera Svartisen. Durant l'estiu, el sol roman visible les 24 hores del dia. A l'hivern, les aurores boreals apareixen per omplir el cel de llums increïbles. Veure els vagons travessar la catifa blanca de neu que cobreix el paisatge a l'hivern és un espectacle captivador.

PAISATGE. El viatge ens permet gaudir d’un dels paisatges d’hivern més bells, amb neu, l’arc de Sant Martí o aurores boreals.. - SEGRE

La ruta parteix de la pintoresca ciutat noruega de Trondheim i recorre durant gairebé 10 hores un sorprenent i agrest paisatge fins a arribar a la remota ciutat àrtica de Bodø. Amb 44 estacions, 295 ponts, 712 passos a nivell i 154 túnels, representa la línia ferroviària més llarga de Noruega i és l'única a creuar el Cercle Polar Àrtic.

Comoditats i millores previstes per al futur

Els vagons del tren són confortables, amb seients còmodes que disposen d'endolls per poder carregar el telèfon mòbil. També hi ha un vagó restaurant que ofereix begudes calentes i entrepans durant tot el recorregut. Entre les millores proposades per als pròxims anys figura l'electrificació de la línia, doblar alguns trams i la implementació del Sistema Europeu de Control de Trens que permetrà reduir el temps de viatge en gairebé una hora.

CONFORTABLE. El tren disposa de restaurant i de seients còmodes amb endolls per carregar el telèfon mòbil. - SEGRE

Trondheim, l'antiga capital vikinga

El nostre viatge comença a Trondheim, una de les ciutats més grans de Noruega amb gairebé 200.000 habitants. Fins a l'any 1217 va ser la capital del país, i el seu origen es remunta al 997, mitjançant el rei viking Olav Tryggvason. Situada al costat d'un fiord i envoltada de bells pujols boscosos, la ciutat ofereix múltiples atractius turístics.

La catedral de Nidarosdomen, el seu monument religiós més imponent, és el santuari nacional de Noruega, construït sobre la tomba de Sant Olaf. Grans cafeteries, carrers per als vianants, restaurants i diversos museus, entre els quals destaquen el d'arts decoratives i el Rockheim o el museu nacional de música popular de Noruega, competeixen per l'atenció del visitant.

Mosjøen, un encantador poble de pescadors

Després de gairebé 6 hores de trajecte, el tren arriba a Mosjøen, un bonic poble costaner amb cases de fusta pintades amb colors ocre, en el qual sembla que el temps s'hagi aturat. A l'hivern, senders il·luminats permeten practicar esquí i s'organitzen petites rutes amb raquetes de neu a la recerca dels focs nocturns de les aurores boreals.

EL FENOMEN. Veure l’aurora boreal s’ha convertit en un reclam turístic de la zona. - SEGRE

Precisament l'increment de turistes a la recerca d'aquest fenomen atmosfèric ha portat a especialitzar-se a un sector important de la població que abans vivia pràcticament de la pesca. En aquest indret fem la primera incursió per a observar les aurores, en una muntanya als afores del poble, escalfant cafè en una petita fogata per a fer més suportable l'espera.

Mo i Rana, de ciutat de l'acer a destinació turística

A les 14.21 h el tren s'atura a Mo i Rana, una ciutat de tot just 22.000 habitants situada a tan sols 80 km al sud del Cercle Polar Àrtic. La pedra angular de la seva ràpida expansió es va deure en gran manera a la construcció, a mitjans del segle passat, d'una gegantesca planta d'acer, clausurada a la fi dels anys vuitanta.

La reconversió l'ha portat a especialitzar-se cada vegada més en l'explotació dels seus recursos naturals: fiords, boscos d'avets, coves i glaceres. El museu d'història del salmó, els viatges a les coves i la glacera Svartisen són les destinacions predilectes entre els que baixen del tren, així com gaudir d'algunes especialitats culinàries com la carn de ren i el marisc fresc.

Lønsdal i la cultura dels samis

Un quart d'hora abans de les quatre arribem a l'estació de Lønsdal, una casa de fusta de dos pisos que gràcies al seu color vermell destaca enmig d'un bosc d'avets coberts per un mantell de neu. L'interès d'aquesta parada resideix a visitar el Saltfjellet-Svartisen, un dels parcs nacionals més bells de Noruega i hàbitat d'una colònia estable d'indígenes samis.

SAMIS. L’Anna Marguerita és una jove sami que dona a conèixer la seva cultura i gastronomia al viatger. - SEGRE

Anna Marguerita, una jove sami interessada a donar a conèixer la seva cultura, ens rep a la seva cabanya o lavvu. Vesteix amb elegància la seva gákti, vestimenta tradicional composta per un vestit lila brodat i un mantó vermell de quadres. Durant el sopar, ens explica les peculiaritats del llenguatge sami, que té 50 paraules per a parlar sobre els rens i 100 sobre la neu.

Bodø, la capital de la província de Nordland

Finalment, a les 17.37 h de la tarda el tren fa entrada a l'estació de Bodø, que suposa el final del nostre apassionant trajecte per terres àrtiques. Bodø és la capital i l'àrea urbana més poblada de la província de Nordland, situada al nord del Cercle Polar Àrtic. La ciutat gaudeix de nombrosos atractius turístics, com Saltstraumen, el remolí d'aigua més potent del món, o la ruta de senderisme sobre la muntanya de Keiservarden, amb vista de 360 graus.

Una escapada a les illes Lofoten

Des del port de Bodø és possible fer una excursió d'extraordinari interès a les illes Lofoten, considerades les més fotogèniques del món. Muntanyes nevades a més de 1.300 metres d'altura que emergeixen de la mar, camps de futbol impossibles al costat de penya-segats i espectaculars aurores boreals conformen un paisatge que deixa sense alè.

VISTES IMPONENTS. Les illes Lofoten ofereixen al viatger paisatges impressionants. - SEGRE

Antigament, la pesca i l'assecament del bacallà representava l'únic mode de vida dels seus habitants. Avui dia, el turisme és la principal via d'ingressos. Els restaurants locals ofereixen una exquisida gastronomia que gira al voltant d'aquest singular peix, cuinat de mil maneres diferents. A més, els cims de les Lofoten presenten grans possibilitats per a l'escalada i el muntanyisme.

En conclusió, aquest increïble trajecte en tren pel Cercle Polar Àrtic de Noruega ens permet descobrir alguns dels paisatges més espectaculars d'Europa, des dels fiords i muntanyes nevades fins a les màgiques aurores boreals. Al llarg del recorregut, tenim l'oportunitat de conèixer encantadors pobles com Mosjøen, ciutats com Trondheim, Mo i Rana o Bodø, i aprofundir en la fascinant cultura dels samis. Una experiència única que combina la bellesa natural amb l'interès cultural, històric i gastronòmic d'aquesta remota regió noruega.